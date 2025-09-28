قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
محافظات

محافظ أسيوط: المسرح التفاعلي وسيلة مبتكرة لنشر الوعي المجتمعي بين الشباب والنشء

فاعليات المسرح
فاعليات المسرح
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الموجهة للشباب والنشء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الهادفة في هذا الإطار بالتعاون مع شركاء التنمية.

جاء ذلك على خلفية تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا لفريق "نواة أسيوط" تحت عنوان "دبابيس"، وذلك بمركز شباب كوم المنصورة بمركز أبنوب، ضمن أنشطة أندية السكان وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بقضايا التنمية والسكان.

خلق حوار مباشر مع الشباب

وأوضح محافظ أسيوط أن المسرح التفاعلي يأتي كأداة فعالة لنشر الوعي بقضايا مجتمعية حساسة مثل مناهضة ختان الإناث، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النوع من الفعاليات يسهم في خلق حوار مباشر مع الشباب بأسلوب بسيط وجذاب.

شهد الفعالية حضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثل عن السفارة الهولندية بالقاهرة، ومؤسسة اتجاه، إضافة إلى ممثلي المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وأكثر من 300 مشارك من الفئة العمرية (15 عامًا فأكثر).

وأشار المحافظ إلى أن أندية السكان التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب وقرى "حياة كريمة" تعد نموذجًا متميزًا لمراكز رفع الوعي المجتمعي، إذ تقدم برامج تدريبية وتوعوية متنوعة باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على دعم كل المبادرات التي تساهم في بناء وعي سليم لدى شبابنا، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

أسيوط نشر الوعي المجتمعي تعزيـز القيـم الإيجابيـة وزارة الشباب والرياضة القيم الإيجابية البرامج الهادفة تمكين الشباب صندوق الأمم المتحدة للسكان

