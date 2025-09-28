محافظ أسيوط: المسرح التفاعلي وسيلة مبتكرة لنشر الوعي المجتمعي بين الشباب والنشء

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الموجهة للشباب والنشء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الهادفة في هذا الإطار بالتعاون مع شركاء التنمية.

جاء ذلك على خلفية تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا لفريق "نواة أسيوط" تحت عنوان "دبابيس"، وذلك بمركز شباب كوم المنصورة بمركز أبنوب، ضمن أنشطة أندية السكان وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بقضايا التنمية والسكان.

خلق حوار مباشر مع الشباب

وأوضح محافظ أسيوط أن المسرح التفاعلي يأتي كأداة فعالة لنشر الوعي بقضايا مجتمعية حساسة مثل مناهضة ختان الإناث، وزواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النوع من الفعاليات يسهم في خلق حوار مباشر مع الشباب بأسلوب بسيط وجذاب.

شهد الفعالية حضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثل عن السفارة الهولندية بالقاهرة، ومؤسسة اتجاه، إضافة إلى ممثلي المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وأكثر من 300 مشارك من الفئة العمرية (15 عامًا فأكثر).

وأشار المحافظ إلى أن أندية السكان التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب وقرى "حياة كريمة" تعد نموذجًا متميزًا لمراكز رفع الوعي المجتمعي، إذ تقدم برامج تدريبية وتوعوية متنوعة باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على دعم كل المبادرات التي تساهم في بناء وعي سليم لدى شبابنا، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.