قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعات مستمرة لمصانع الأعلاف للتأكد من جودة الإنتاج

وكيل وزارة الزراعة يتفقد مصنع أعلاف
وكيل وزارة الزراعة يتفقد مصنع أعلاف
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى دورها الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني عبر إنتاج اللحوم الحمراء والألبان والبيض، إلى جانب منتجات أخرى مثل الجلود والصوف والأسمدة العضوية. 

وأضاف أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 زيارة مفاجئة لمصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية ببني غالب

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، نفذت زيارة مفاجئة لمصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط. وشارك في الجولة المهندس شهاب أحمد مدير إدارة حماية الأراضي وعضو الحوكمة، والمهندس رفعت رزق الله مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إلى جانب الدكتور سامي ضحاوي والدكتور ضياء عبد العاطي ممثلي قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم متابعة سير العمل داخل المصانع والتأكد من سلامة الإجراءات والتراخيص الصادرة لها، مع مراجعة أوضاعها القانونية والفنية، والوقوف على جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم والمنتجات الداجنة.

أسيوط تنمية الثروة الحيوانية الأمن الغذائي التنمية الاقتصادية البروتين الحيواني إنتاج اللحوم الألبان والبيض الجلود الأسمدة العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالزي الأزرق أمام الأهلي في القمة غداً

أشرف داري

الأهلي استقر بشكل نهائي على بيع أشرف داري .. اعرف السبب

يد الاهلي

بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم لأندية كرة اليد

بالصور

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد