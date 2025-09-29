محافظ أسيوط: فعاليات مشتركة بين السياحة والشباب والرياضة بالمحافظة لتعزيز الوعي السياحي

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تنمية الوعي السياحي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، من خلال تنظيم رحلات وندوات تعريفية بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها أسيوط، والتي تعكس تنوع الحضارات على مر العصور وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بالمحافظات، ودعم السياحة الداخلية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رحلات لرفع الوعي السياحي، خاصة بين الشباب والنشء

وأوضح المحافظ أن إدارة السياحة بالمحافظة، برئاسة أحمد أبو علي، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، نظمت سلسلة من الفعاليات والرحلات لرفع الوعي السياحي، خاصة بين الشباب والنشء. وشملت الأنشطة عقد ندوة توعوية بمركز شباب عزبة أبو القاسم حول أهمية قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم رحلة لعدد من رواد مراكز الشباب، من بينهم ذوو الهمم والطلائع المتميزون، تضمنت زيارة لحديقة حيوان أبوتيج ورحلة نيلية بالعبارة النهرية، بهدف تحفيزهم على المشاركة وتعريفهم بالتراث والمقومات السياحية للمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لنشر الثقافة السياحية، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، مشدداً على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات لتشمل طلاب المدارس وأعضاء مراكز الشباب وفق خطة متكاملة تغطي جميع أنحاء المحافظة، بما يواكب الاحتفال العالمي بالسياحة ويترجم أهداف التنمية المستدامة محلياً.