وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
محافظات

محافظ أسيوط: فعاليات مشتركة بين السياحة والشباب والرياضة بالمحافظة لتعزيز الوعي السياحي

تنظيم رحلات داخلية بأسيوط
تنظيم رحلات داخلية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تنمية الوعي السياحي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، من خلال تنظيم رحلات وندوات تعريفية بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها أسيوط، والتي تعكس تنوع الحضارات على مر العصور وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بالمحافظات، ودعم السياحة الداخلية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رحلات لرفع الوعي السياحي، خاصة بين الشباب والنشء

وأوضح المحافظ أن إدارة السياحة بالمحافظة، برئاسة أحمد أبو علي، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، نظمت سلسلة من الفعاليات والرحلات لرفع الوعي السياحي، خاصة بين الشباب والنشء. وشملت الأنشطة عقد ندوة توعوية بمركز شباب عزبة أبو القاسم حول أهمية قطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم رحلة لعدد من رواد مراكز الشباب، من بينهم ذوو الهمم والطلائع المتميزون، تضمنت زيارة لحديقة حيوان أبوتيج ورحلة نيلية بالعبارة النهرية، بهدف تحفيزهم على المشاركة وتعريفهم بالتراث والمقومات السياحية للمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لنشر الثقافة السياحية، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، مشدداً على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات لتشمل طلاب المدارس وأعضاء مراكز الشباب وفق خطة متكاملة تغطي جميع أنحاء المحافظة، بما يواكب الاحتفال العالمي بالسياحة ويترجم أهداف التنمية المستدامة محلياً.

أسيوط الوعي السياحي تنظيم رحلات الحضارات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المقومات السياحية

