مدير تعليم أسيوط يتفقد أول مدرسة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية بأبنوب

تفقد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب، والتى تعد أول مدرسة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية بمركز أبنوب.

وشهد دسوقي طابور الصباح وتحية العلم، وذلك ضمن جولاته الميدانية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

رافقه خلالها الدكتور احمد حسنين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومحمد ماهر، وكيل الإدارة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط طلاب ومعلمي مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة والتى يبلغ عدد فصولها 57 فصلا دراسيا بعدد طلاب 2678 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 7 قاعات رياض أطفال.

كما تابع انتظام الدراسة بالمدرسة، متفقدا بعض فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ومعمل الحاسب الآلي والمكتبة، وتابع بعض الحصص الدراسية واطمأن على مستوى الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بالمدرسة وتطوير أحد مبانىيها ضمن مشروعات المنحة الألمانية بمركز أبنوب ليصبح أول مبنى صديق للبيئة بالمركز، ويعمل بمحطتي طاقة شمسية، وتم تطويره ورفع كفاءته الإنشائية وفقا لأحدث المعايير العالمية ومنظومة حديثة للكهرباء بالطاقة الشمسية وتدوير المخلفات من خلال فصل المخلفات ومنظومة إطفاء حديثة وتطوير دورات المياه والمعامل والفصول الدراسية.



ووجه دسوقى بتعميم تجربة فصل مخلفات المدارس وتكثيف برامج التوعية بالنظافة والحفاظ على البيئة بجميع مدارس المحافظة تماشيا مع خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة في المجال البيئي.

وأشار إلى أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليل الضرر والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للموارد لضمان مستقبل صحي للأجيال القادمة، مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتفعيل المشاركة المجتمعية والاهتمام بالأنشطة الدراسية الصفية لاكتشاف الموهوبين من الطلاب وتنمية قدراتهم وصقلها وإشراكهم فى المسابقات المختلفة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى لتعميق قيم الولاء والانتماء والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى.