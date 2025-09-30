استاد أسيوط الرياضي يستضيف التجمع الثالث لمراكز تدريب المشروع القومي لكرة اليد

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المواهب الرياضية ورعاية النشء، باعتبارهم طاقة المستقبل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالرياضة يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن استاد أسيوط الرياضي أصبح منصة هامة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، ومركزًا محوريًا لخدمة شباب وأبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية. وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت من خلال الإدارة العامة للرياضة التجمع الثالث لمراكز تدريب المشروع القومي للعمالقة والموهوبين لكرة اليد لفئة مواليد 2008/2010، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، وجاء الحدث بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي – الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والاتحاد المصري لكرة اليد، بمشاركة أربعة مراكز تدريب من محافظات (أسيوط، الفيوم، قنا، سوهاج)، واستمرت فعالياته على مدار يومين. وأشار المحافظ إلى أن المنافسات شهدت مستوى فني مميز من جميع الفرق، في حضور لجنة الإشراف برئاسة الدكتور شريف طه، وأعضائها محمد مصطفى، أحمد خضر حسن رمزي، الدكتور هاني الطيب، والكابتن مصطفى إبراهيم.

وأسفرت النتائج عن فوز محافظة الفيوم بالمركز الأول، تلتها سوهاج في المركز الثاني، بينما جاءت أسيوط في المركز الثالث، وقنا في المركز الرابع. كما تخللت فعاليات التجمع اختبارات بدنية للاعبين، بهدف اختيار عناصر متميزة لتمثيل صعيد مصر في المشروع القومي لعمالقة كرة اليد.