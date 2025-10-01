قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بايبارشية الدير المحرق بأسيوط

البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول
البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول
إيهاب عمر

ترأس صباح اليوم الأربعاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بايبارشية الدير المحرق العامر بمركز القوصية بمحافظة أسيوط في ثاني أيام زيارته الرعوية والتي تمتد 7 أيام.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بدأ زيارته لمحافظة أسيوط مساء أمس الثلاثاء بزيارة دير الأمير تواضروس المشرقي بصنبو، وذلك في أولى محطات زيارته لإيبارشيات محافظة أسيوط وأديرتها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أب بطريرك إيبارشية ديروط وصنبو التي تحمل تاريخًا عريضًا كإحدى الإيبارشيات العريقة في التاريخ المسيحي، وتوجد بها العديد من الآثار القبطية، من بينها دير الأمير تواضروس المشرقي الأثري.

كان في استقباله نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، ومجمع كهنة الإيبارشية، حيث التقطوا مع قداسة البابا صورة تذكارية.

كما كان في استقباله 15 من الآباء المطارنة والأساقفة و تفقد خلال الزيارة بعض معالم الدير و توجه قداسة البابا إلى كاتدرائية الأمير تواضروس المشرقي الجديدة بالدير حيث كان في انتظاره الآلاف من شعب الإيبارشية الذين احتشدوا فرحين بمجئ "باباهم" لزيارتهم وافتقادهم.

وبعد صلاة رفع بخور عشية ألقى نيافة الأنبا برسوم كلمة ترحيب بقداسة البابا وقدم كورال تي آجيا ماريا بصحبة فريق بيت الموسيقى التابعين لإيبارشية ديروط، مجموعة من الترانيم والمزامير المرتلة، والتقط قداسته معهم صورة تذكارية، وحدثهم بكلمات أبوية مشجعة، وتسابقوا على نوال بركة قداسته ومصافحته.

وقبل إلقاء كلمته أعرب قداسة البابا عن فرحته بزيارته لأسيوط مبديًا سعادته بمجيئه لديروط ثم قرأ جزءًا من رسالة القديس بولس الرسول لأهل فيلبي الأصحاح الرابع والآيات من ٤ : ٧ والذي يتحدث عن الفرح، مشيرًا إلى أن للفرح الحقيقي مصدران، هما، " الصلاة باستمرار" قائلا: الصلاة باستمرار والتسبيح والترنيم والمدائح تعطينا فرح دائم لذا فإن الكنيسة تكرر كثيرًا في صلواتها كلمة "الليلويا" أي سبحوا لله وهللوا للرب، وهي علامة فرح للإنسان، الصلاة القصيرة أو السهمية أو صلاة يسوع تضمن أن يلتصق اسم يسوع المسيح في قلبك فتضمن لك الفرح.

ولفت قداسته إلى أن للصلاة عدة أشكال ، صلاة من كلمة واحدة"كيريي ليسون"، و صلاة من جملة واحدة" يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ"، صلاة من قطعة واحدة" المزامير
والألحان والتسابيح" ، و صلاة بالحركة" مثل رفع الأيدي والسجود" ، وكنيستنا كنيسة مصلية لأن الصلاة باستمرار تضمن استمرار الفرح، والقداس الإلهي هو قمة الصلوات.

واضاف و الشكر قائلا: نعم الله جديدة في كل صباح، ونعمه لا تحصى ونحن نشكره في صلاة الشكر على بعض هذه النعم فنقول نشكرك لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة، وهي سبع نعم متجددة.

وأعطى قداسة البابا تدريبًا روحيًا لسامعيه وهو أن يكتب كل واحد 30 نعمة من نعم الله في حياته ويشكره.

الجدير بالذكر  ان زيارة البابا تواضروس الثاني تستمر ل 7 أيام يلتقي خلالها الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات وأبناء إيبارشيات المحافظة السبع.

كما يلتقي قداسته قيادات المحافظة النيابية والتنفيذية.

كما تتضمن الزيارة إلى جانب القداسات والعظات، تدشين عدد من الكنائس وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدة مشروعات خدمية كنسية وتعليمية وطبية واجتماعية.

البابا تواضروس ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تدشين كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول الدير المحرق العامر القوصية أسيوط الرعوية دير الأمير تواضروس المشرقي بصنبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الدباغ

إصابة عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك في العضلة الضامة

ناصر منسي

إعلامي يكشف عن إصابة ناصر منسي بعد القمة.. تفاصيل

الاهلي

حكم مباراة القمة: شعبية الأهلي والزمالك نعرفها في إسبانيا.. وأجواء الملعب رائعة

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد