متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
في أولى محطات زيارته الرعوية.. البابا تواضروس الثاني يصل إيبارشية ديروط وصنبو بأسيوط

إيهاب عمر

وصل قبل قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى إيبارشية ديروط وصنبو بمحافظة أسيوط في بداية زيارته الرعوية لـ 7 إيبارشيات بمحافظة أسيوط والتي تمتد لـ 7 أيام .

وكان في استقباله الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط وصنبو، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق العامر، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والآباء والأساقفة بالمطرانيات والاديرة بمحافظة أسيوط.

وكانت إيبارشيات أسيوط استعدت لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والذي يبدأ زيارته  الرعوية للمحافظة مساء اليوم الثلاثاء وتمتد لأسبوع.

ووفقًا للمصادر، تشمل الزيارة الرعوية تفقد سبع إيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة أسيوط، حيث تبدأ الجولة من إيبارشية ديروط وصنبو، حيث يستقبله الأنبا برسوم مطران الإيبارشية مع الآباء الأساقفة المرافقين وجموع الشعب، قبل أن يتوجه إلى دير العذراء المُحرَّق العامر، حيث يلتقي الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، وسط حضور كثيف من الرهبان والأقباط.

وفي يوم الخميس 2 أكتوبر يتوجه البابا تواضروس إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث يكون في استقباله الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وجموع الشعب، ثم زيارة لمزرعة كيرومينا وافتتاح نادي الإيمان، على أن يقام مساء اليوم نفسه احتفال رسمي بهذه المناسبة.

أما يوم الجمعة 3 أكتوبر فيدشن البابا مذابح مغارة العذراء بدير السيدة العذراء بجبل درنكة، ثم يلتقي الآباء الكهنة ويزور عدداً من كنائس مركزي ساحل سليم والبداري، مختتمًا اليوم بعشاء رسمي على شرفه.

ويبدأ البابا صباح السبت 4 أكتوبر بتدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بحي غرب أسيوط وتدشين مذابحها بمناسبة اليوبيل الفضي للتجليات الإلهية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والكنسية، بينها كاتدرائية العذراء بمنطقة المعلمين، وعدة مدارس جديدة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي، وفي المساء يلتقي بخورس المكرسات بعد افتتاح قاعة جديدة بفندق العذراء عند سفح جبل درنكة.

ويستكمل البابا تواضروس الثاني زيارته يوم الأحد 5 أكتوبر بتدشين كنائس بدير العذراء مريم بدرنكة وإقامة القداس الإلهي بسفينة النجاة، ثم زيارة دير الزاوية وكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي.

فيما يشهد يوم الاثنين 6 أكتوبر زيارة ديرَي الأمير تادرس المشرقي بمنفلوط ومارمينا المعلق بإيبارشية أبنوب والفتح، وتُختتم الجولة الثلاثاء 7 أكتوبر بتدشين كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث أكد الأنبا يوأنس أسقف أسيوط في العظة الأسبوعية له أنَّ المصلين سيشاركون في صلوات رفع البخور ابتداءً من السابعة صباحًا، وأنَّ البابا سيبارك الجموع من الطابق الرابع للكنيسة.

