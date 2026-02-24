بعد صدور القرار الجمهوري..الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم رئاسة جامعة السادات

تسلّم الدكتور ناصر عبد الباري رسميًا مهام منصبه الجديد كرئيس جامعة مدينة السادات، تنفيذًا للقرار الجمهوري بتعيينه في هذا المنصب.

وأعرب الدكتور ناصر عن اعتزازه بالثقة التي مُنحت له، مؤكدًا التزامه بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي داخل الجامعة، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وتطوير بيئة العمل بما يحقق التميز والنمو المستدام.

وشدد رئيس الجامعة الجديد على أهمية دعم الطلاب وتمكين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والجهات البحثية المختلفة، لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في سوق العمل.

حضر مراسم التسلم السادة النواب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، الذين قدموا التهاني والتمنيات للدكتور ناصر عبد الباري، متمنين له التوفيق في قيادة الجامعة نحو آفاق جديدة من التطور والتميز.

وأكد الدكتور ناصر أن هذا التكليف يمثل أمانة ثقيلة يسعى لبذل كل الجهد في الوفاء بها، مع العمل على البناء على الإنجازات السابقة وتطوير الجامعة لتكون منارة علمية ومركزًا أكاديميًا متميزًا يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته.