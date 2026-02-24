قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش أم أيمن.. هبة عبد الغني تكشف كواليس شخصية سناء بمسلسل رأس الأفعى
نجم الزمالك يثير غضب جماهير الأهلي بعد غرامة ريبيرو.. ماذا قال؟
حسام موافي يحذر مرضى هبوط القلب: الصيام ممنوع وصحة الإنسان أولى
انا اللي مربيهم.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضده
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة
محافظ أسوان: انجاز التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى
800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
زيزو بين القطبين.. أرقام ذهبية مع الزمالك وبداية البحث عن المجد مع الأهلي
العلماء يرصدون 4 كويكبات عملاقة تهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟
رضا عبدالعال يتغنى بـ خوان بيزيرا: مارادونا الزمالك
«الوطنية للإعلام» تقيم حفل تأبين للإعلامي الكبير فهمي عمر بعد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد صدور القرار الجمهوري..الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم رئاسة جامعة السادات

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

تسلّم الدكتور ناصر عبد الباري رسميًا مهام منصبه الجديد كرئيس جامعة مدينة السادات، تنفيذًا للقرار الجمهوري بتعيينه في هذا المنصب.

وأعرب الدكتور ناصر عن اعتزازه بالثقة التي مُنحت له، مؤكدًا التزامه بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي داخل الجامعة، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وتطوير بيئة العمل بما يحقق التميز والنمو المستدام.

وشدد رئيس الجامعة الجديد على أهمية دعم الطلاب وتمكين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والجهات البحثية المختلفة، لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في سوق العمل.

حضر مراسم التسلم السادة النواب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، الذين قدموا التهاني والتمنيات للدكتور ناصر عبد الباري، متمنين له التوفيق في قيادة الجامعة نحو آفاق جديدة من التطور والتميز.

وأكد الدكتور ناصر أن هذا التكليف يمثل أمانة ثقيلة يسعى لبذل كل الجهد في الوفاء بها، مع العمل على البناء على الإنجازات السابقة وتطوير الجامعة لتكون منارة علمية ومركزًا أكاديميًا متميزًا يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة السادات رئيس جامعة السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من الصحف الإنجليزية

التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ" إمبابة"

رسامة كهنة جدد

الأنبا إيلاريون يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية البحيرة .. صور

بالصور

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد