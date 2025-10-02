قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح نادي الإيمان 2 بالوادي الأسيوطي

محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح "نادي الإيمان 2" بالوادي الأسيوطي
محافظ أسيوط يشارك قداسة البابا تواضروس في افتتاح "نادي الإيمان 2" بالوادي الأسيوطي
إيهاب عمر

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في افتتاح "نادي الإيمان 2" بمزرعة كيرلومينا بالوادي الأسيوطي التابع لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، بعزبة الأقباط بقرية العتمانية بمركز البداري وذلك بحضور نيافة الأنبا يوآنس أسقف أسيوط.

كما شارك في الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق وعدد من الأساقفة والرهبان والكهنة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويضم النادي الجديد حمام سباحة مغطى على مساحة 1000 متر مربع، ملحقًا به 12 شاليه وفندق مجهز على أعلى مستوى، فضلًا عن مساحات خضراء ولاند سكيب متكامل، بما يجعله مؤهلًا لاستضافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلًا عن المؤتمرات والحفلات، بعد أن استغرق العمل فيه 6 سنوات متواصلة.

افتتاح نادي الإيمان يعكس روح التآخي والمودة والمحبة بين جميع أبناء الوطن

وفي كلمته، رحب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع الأساقفة والرهبان والكهنة، مؤكدًا أن اليوم يمثل فرحة كبيرة لمحافظة أسيوط منذ قدوم البابا إليها، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا الصرح يعكس روح التآخي والمودة والمحبة بين جميع أبناء الوطن، وهي القيم التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دومًا لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر، فهذا المشروع ثمرة تعاون وجهد مشترك، ويؤكد أن ما يجمعنا من وحدة ومحبة هو الأساس لكل ما يتم من مشروعات على أرض مصر.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده في دعم وتعضيد هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتفتح آفاقًا جديدة لمشروعات أخرى بالمحافظة كما شكر نيافة الأنبا يوآنس على الاستقبال وطقس الأغابي معبرا عن سعادته بقضاء الوقت في هذا المكان الجميل الذي يعكس عمل الإنسان مع الطبيعة في إظهار الجمال، وهذا المشروع ليس مجرد منشأة رياضية واجتماعية بل رسالة قومية لتربية أبنائنا على الانتماء والوفاء للوطن.

فيما رحب نيافة الأنبا يوآنس، بمحافظ أسيوط وقداسة البابا مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء ثمرة عمل جاد استمر لسنوات طويلة ليصبح اليوم منارة جديدة للأنشطة المتنوعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجازه ليخدم أبناء أسيوط والمحافظات المجاورة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

حملة مرورية

الدقهلية .. حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بشارع المشاية بالمنصورة

صحة الشرقية

نجاح جراحة معقدة بمستشفى كفر صقر المركزي تنقذ حياة شاب بعد حادث سير مروع

مدرسة ميت حلفا الثانوية

تعليم القليوبية تكشف كواليس ضرب مدرس لزميله وكسر أنفه

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

