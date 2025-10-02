محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات

وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من جهة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والمشروعات المختلفة.

وذكرت محافظة أسيوط، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور هشام أبو النصر مع مسؤولي المراكز التكنولوجية، وإدارات التراخيص الهندسية بالمراكز والأحياء، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة ميكنة وتوحيد إجراءات التراخيص وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بعيدًا عن التعاملات الورقية، بما يضمن تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية للاستفادة القصوى من المنظومة الرقمية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أبو النصر أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع استراتيجية الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على التوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد ركائز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وكلف محافظ أسيوط بتنظيم برامج تدريبية مجانية للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام والمراكز التكنولوجية، لرفع قدراتهم في مجالات الحاسب الآلي والربط الإلكتروني والتعامل مع المنظومة الرقمية، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

