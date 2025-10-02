قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
أ ش أ

وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من جهة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والمشروعات المختلفة.
وذكرت محافظة أسيوط، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور هشام أبو النصر مع مسؤولي المراكز التكنولوجية، وإدارات التراخيص الهندسية بالمراكز والأحياء، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة ميكنة وتوحيد إجراءات التراخيص وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بعيدًا عن التعاملات الورقية، بما يضمن تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمراكز التكنولوجية للاستفادة القصوى من المنظومة الرقمية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، في إطار دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أبو النصر أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع استراتيجية الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على التوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد ركائز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وكلف محافظ أسيوط بتنظيم برامج تدريبية مجانية للعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام والمراكز التكنولوجية، لرفع قدراتهم في مجالات الحاسب الآلي والربط الإلكتروني والتعامل مع المنظومة الرقمية، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

أسيوط الإلكتروني التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمود فوزي

محمود فوزي يحضر جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس السيسي على" الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب

برلماني: مناقشة الإجراءات الجنائية بالبرلمان يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية

النائبة إيفلين متى

برلمانية: نزلة السمان تستعيد روحها الحضارية.. والتطوير يحفظ التاريخ ويحترم الإنسان

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد