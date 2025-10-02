قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
محافظات

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

مدرسة ميت حلفا الثانوية
مدرسة ميت حلفا الثانوية

شهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة واقعة مؤسفة؛ حيث تعدى أحد مدرسي مادة التاريخ على زميله، بسبب عدد الحصص للمادة .

وأكد أحد شهود العيان قيام مدرس المادة الاساسي، بالاعتداء بالسب والضرب، على احد المدرسين الجدد؛ المكلفين من ادارة قليوب التعليمة بتدريس مادة التاريخ بالمدرسة بجواب رسمي من الادارة .

وتابع الشاهد: تطور الأمر الي حدوث اصابة في وجه المدرس «هشم أنفه» مما دفعه لطلب النجدة، الا ان المدرس الأساسي للمادة «م  س » لاذ بالفرار .

ومن جانبه أكد يحيي العمراوي مدير ادارة قليوب التعلمية أنه تمت احالة الواقعة الي التحقيق وتم نقل المدرس المتعدي من المدرسة لحين الفصل في الأمر .

مدرسة ميت حلفا الثانوية التاريخ ادارة قليوب ادارة قليوب التعليمة هشم أنفه

