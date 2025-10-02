كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

شهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة واقعة مؤسفة؛ حيث تعدى أحد مدرسي مادة التاريخ على زميله، بسبب عدد الحصص للمادة .

وأكد أحد شهود العيان قيام مدرس المادة الاساسي، بالاعتداء بالسب والضرب، على احد المدرسين الجدد؛ المكلفين من ادارة قليوب التعليمة بتدريس مادة التاريخ بالمدرسة بجواب رسمي من الادارة .

وتابع الشاهد: تطور الأمر الي حدوث اصابة في وجه المدرس «هشم أنفه» مما دفعه لطلب النجدة، الا ان المدرس الأساسي للمادة «م س » لاذ بالفرار .

ومن جانبه أكد يحيي العمراوي مدير ادارة قليوب التعلمية أنه تمت احالة الواقعة الي التحقيق وتم نقل المدرس المتعدي من المدرسة لحين الفصل في الأمر .