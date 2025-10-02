قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار البلد

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن

ياسمين بدوي

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم  لجميع الصفوف و المراحل الدراسية “ابتدائي و إعدادي و ثانوي” وذلك للطلاب الدارسين في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

تحميل  تقييمات وزارة التربية والتعليم

 تقييمات وزارة التربية والتعليم يمكن الآن لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحميلها من  على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية :

ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن  تقييمات وزارة التربية والتعليم
 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء  تقييمات وزارة التربية والتعليم في موعدها بجميع المدارس .


جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة  تقييمات وزارة التربية والتعليم وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم تقييمات وزارة التربية والتعليم

المزيد

