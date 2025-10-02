انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات الفنان هشام جمال، بشأن إمكانية ترشحه في انتخابات الأهلي، ضمن قائمة رئيس النادي الحالي، محمود الخطيب.

وترددت في الساعات الماضية احتمالية ترشح هشام جمال، ضمن قائمة محمود الخطيب، والذي أعلن قبل ساعات ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: «تردد إن هشام جمال ممكن يكون موجود في قائمة الكابتن محمود الخطيب».

وأضاف: «هشام جمال من المقربين مني وكلمته، قالي أنا محدش كلمني، لكن الأهلي لو قالي تعالى هكون موجود».

وأضاف: «أنا بسمع وبقرأ زي باقي الناس، لكن حتى الآن لم يتم التواصل معايا أو إن في حد كلمني».

ومن المقرر أن يُكشف عن الأسماء الخاصة بقائمة محمود الخطيب، اليوم الخميس، بحسب ما ذكر شوبير.