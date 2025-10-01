قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد إعلان محمود الخطيب قائمته الانتخابية

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام الحارتي

يواصل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعاته مع اللجان الاستشارية بالنادي؛ لبحث احتياجات الأهلي، قبل اختيار القائمة التي سوف يخوض بها الانتخابات القادمة.

الاجتماع الأول مع لجنة الحكماء التي تضم حاليًا الكابتن حسن حمدي، والدكتور حسن مصطفى، وجمال الجارحي وسامي زهران، وكوكبة من الرواد الكبار..

أيضًا هناك لجنة من الشباب تضم بعض الكوادر المهتمة بشئون النادي؛ لسماع رؤيتها ومناقشة الموقف من العملية الانتخابية؛ للحفاظ على مسيرة النادي.

ومن المقرر أن يعلن محمود الخطيب عن قائمته الانتخابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة؛ للتقدم بالأوراق قبل غلق باب الترشيح المحدد له مساء الجمعة.


وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبشكل رسمي ترشحه في الإنتخابات المقبلة علي منصب الرئاسة.

وقال الخطيب في بيان: "أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف:"خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في٢٠٢٣، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، لكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا.. ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

وأوضح:"ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا، وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق.. شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".

الكابتن محمود الخطيب النادي الأهلي حسن حمدي محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

