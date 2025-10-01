قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
حسن الخطيب: مصر ترحب بتوسيع نطاق الاستثمارات الإندونيسية

ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإندونيسيا.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة.

فرص تجارية واستثمارية

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم منتديات أعمال مشتركة في القاهرة وجاكرتا، بما يدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ويعزز الاستثمارات المتبادلة.

وشدد الخطيب على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة للتعاون من خلال مجموعات عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدماً في تنفيذ سياسات داعمة لتحسين بيئة الاستثمار، تتضمن تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من المستثمرين

وأكد الخطيب أن مصر ترحب بتوسيع نطاق الاستثمارات الإندونيسية، موضحاً أن السوق المصري يمثل بوابة محورية للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز من دور البلدين كشريكين استراتيجيين في المنطقة.

من جانبه، أعرب السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الوفد المرافق يضم عدداً من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الإندونيسية الراغبة في توسيع أنشطتها بالسوق المصري.

وأضاف رؤوف أن التعاون بين جاكرتا والقاهرة يمكن أن يشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي بين الدول النامية، حيث تتمتع إندونيسيا بخبرات واسعة يمكن توظيفها لخدمة احتياجات السوق المصري وتعزيز العلاقات الثنائية على المدى الطويل.

