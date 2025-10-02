الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب

وجهت قناة الأهلي مساء الأربعاء، رسالة لـ حسام غالي نجم الفريق السابق، عقب غيابه عن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات القادمة للقلعة الحمراء.

وقال الإعلامي الشهير أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي: «بنشكر حسام غالي على فترته الماضية، قائد كبير ومُهذب وخلوق ومخلص».

وأضاف: «ولكن عادي جدًا الكيميا مركبتش في فترته الأخيرة، وكان له بعض الأفكار».

وتابع: «في النهاية حسام غالي شخص ينال حب جماهير النادي الأهلي واللي لقبته بلقب الكابيتانو».

وسبق وأن أكد شوبير عدم تواجد حسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين في قائمة محمود الخطيب.