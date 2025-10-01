مصطفى عبده لـ"شريف عامر": الخطيب مُتّعَب صحيًا ومصلحة الأهلي هي الأهم

أكد الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلي يظل صاحب الفضل بعد الله على جميع أبنائه.

أشار مصطفي عبده إلى أنه كيان يقوم على الإخلاص والتفاني، وأن الجميع تحت أمره في أي وقت.

وأوضح مصطفى عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يعاني من متاعب صحية، لكنه فضّل مصلحة النادي على صحته الشخصية.

أضاف مصطفي عبده أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اختار قائمة قوية لخوض الانتخابات المقبلة تضم عددًا من أبناء الأهلي.

تابع مصطفي عبده: من بين قائمة محمودالخطيب رئيس النادي الأهلي ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ.

وشدد مصطفى عبده على أن الجماهير عليها مساندة الخطيب خلال هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن تراجعه عن قرار سابق واستمراره في قيادة الأهلي جاء بدافع الحاجة لخبراته.

وكشف مصطفى عبده، أن آخر تواصل بينه وبين الخطيب كان منذ ثلاثة أيام فقط، مشيرًا إلى أن الخطيب اجتمع باللاعبين قبل مباراة القمة الأخيرة، وتحدث معهم عن قيمة النادي الأهلي، وكان ذلك أحد الأسباب في الفوز الذي أسعد الجماهير ورفع معنوياته بشكل كبير.