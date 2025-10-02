قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ليس من صلاحياتك..فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن مونديال 2026
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
أمير قطر وترامب يبحثان خطة جديدة لإنهاء حرب غزة تفتح باب الوساطة الدولية
بيترو يعلن تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل
رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

واصلت أسعار الدواجن التراجع يوما بعد يوم، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربيين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .
 

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 3 جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.
 


كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


تراجع أسعار الدواجن 

ومن جانبه ، أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، مرجعًا هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج ووجود فائض يصل إلى 15%.

وأكد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تراجع أسعار الكتاكيت، إلى جانب توافر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، كان له دور كبير في استقرار السوق، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق ونائبه مصطفى الصياد في دعم القطاع وتحقيق طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن في مصر تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب كأي سلعة عالمية، مضيفًا أن بعض المواطنين قد لا يشعرون بانخفاض الأسعار بسبب تفاوتها في محال التجزئة، لكن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يُعد من القطاعات الاستراتيجية في مصر، بإجمالي استثمارات تفوق 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحت قادرة على تصدير الفائض للأسواق الخارجية. 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن  اليوم البانيه سعر كيلو البانيه تراجع أسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أرشيفية

اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة

ترشيحاتنا

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

بالصور

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد