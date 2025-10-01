قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
توك شو

انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا

شعبة الدواجن
شعبة الدواجن
قسم التوك شو

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض شهدت انخفاضًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، وهو ما يُعد انفراجة حقيقية للأسر المصرية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تزامنت مع دخول المدارس.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل 58 جنيهًا، وهو سعر مرضٍ للمستهلك، لكنه لا يغطي التكلفة الحقيقية التي تتجاوز 65 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن لحماية المربي والمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن السعر العادل للمستهلك بعد التعبئة يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا، مع ضرورة وجود رقابة مشددة على حلقات التداول في السوق، حتى يشعر المواطن بالانخفاض الفعلي في الأسعار.

 

الأسعار شهدت ارتفاعًا مؤخرًا مع زيادة الطلب

وفيما يخص البيض، قال السيد إن الأسعار شهدت ارتفاعًا مؤخرًا مع زيادة الطلب بداية العام الدراسي، حيث سجلت كرتونة البيض 158 جنيهًا، لكنها تراجعت إلى 150 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر العادل لا يجب أن يتجاوز 125 جنيهًا ليتناسب مع قدرة الأسر المصرية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة، ما يحقق وفرة في المعروض ويساهم في استقرار السوق، لكنه حذر من أن استمرار خسائر المنتجين قد يؤدي إلى انسحابهم من القطاع، وهو ما قد يُهدد استمرارية التوازن في الأسعار.

واختتم بتأكيده على وجود خطط استباقية لمواجهة تحديات فصل الشتاء، والتي تشمل زيادة الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة التدفئة، وذلك من خلال التقصي النشط والوقاية السريعة في المزارع لضمان استمرار الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن.

شعبة الدواجن أسعار البيض الدواجن الغرفة التجارية فصل الشتاء

