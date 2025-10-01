أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-10-2025
أسعار الدواجن...
الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة: من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو
الفراخ البيضاء للمستهلك: من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو
الفراخ الساسو في البورصة: من 98 إلى 103 جنيهات للكيلو
الفراخ الساسو للمستهلك: من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو
الفراخ البلدي في البورصة: من 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو
الفراخ البلدي للمستهلك: من 129 إلى 130 جنيهًا للكيلو
أسعار الأجزاء (التجزئة)...
البانية: من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو
الوراك: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو
الصدور: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو
الأجنحة: من 65 إلى 72 جنيهًا للكيلو
الهياكل: من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو
أسعار الطيور الأخرى...
البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو
البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو
الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو
الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو
الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا
السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا
أسعار الكتاكيت...
الكتكوت الأبيض شركات: من 25 إلى 33 جنيهًا
الكتكوت الأبيض قطعان: من 20 إلى 20.50 جنيهًا
الكتكوت الساسو بيور: من 21 إلى 22 جنيهًا
الكتكوت الساسو عادي: من 19 إلى 20 جنيهًا
أسعار البيض..
البيض الأبيض جملة: من 142 إلى 144 جنيهًا للكرتونة
البيض الأحمر جملة: من 145 إلى 150 جنيهًا للكرتونة
البيض البلدي جملة: من 135 إلى 142 جنيهًا للكرتونة