كارثة في كينيا.. انهيار مبنى مكون من 16 طابقا واحتجاز أشخاص تحت الأنقاض

أفادت تقارير إعلامية كينية بانهيار مبنى مكون من 16 طابقا كان قيد الإنشاء في جنوب عاصمة كينيا نيروبي، واحتجاز العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وفي وقت لاحق ؛ لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم ونزح العشرات مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في كينيا، ما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ودمار واسع النطاق.

وأعلنت وزارة الداخلية والإدارة الوطنية الكينية في بيان صدر يوم السبت أن الأمطار القصيرة المستمرة من أكتوبر إلى نوفمبر إلى ديسمبر تسببت في "خسائر فادحة في الأرواح والإصابات وتدمير الممتلكات" في عدة مقاطعات، بحسب ما أفادت به صحيفة "ستار" الكينية.

كانت المنطقة الأكثر تضرراً هي منطقة ماشيمبر الفرعية في موكورتو، حيث ضربها انهيار أرضي هائل ليلة الجمعة إثر هطول أمطار غزيرة.

وأعاقت الانهيارات الطينية عمليات الإنقاذ، حيث أغلقت طرقاً رئيسية، بما في ذلك طريق كابسوار-تشيسوي، الذي أصبح مقطوعاً تماماً.

ونشرت الحكومة الكينية دعمًا جويًا وفرق طوارئ وفرق استجابة أولية للمساعدة في عمليات الإجلاء والدعم الطبي والمراقبة في المنطقة المتضررة.

وفي حادث مأساوي آخر، غرق فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في نهر أوبونيو في كابونجا، مقاطعة كيسومو الغربية الفرعية، بعد أن جرفته مياه الفيضانات.

وقالت الداخلية الكينية إن هذه الحوادث "تؤكد الخسائر البشرية الفادحة للأمطار"، وقدمت تعازيها للأسر المتضررة.