أخبار العالم

مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا

انهيار أرضي في كينيا
انهيار أرضي في كينيا
ناصر السيد

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم ونزح العشرات مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في كينيا، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ودمار واسع النطاق.

وأعلنت وزارة الداخلية والإدارة الوطنية الكينية في بيان صدر يوم السبت أن الأمطار القصيرة المستمرة من أكتوبر إلى نوفمبر إلى ديسمبر تسببت في "خسائر فادحة في الأرواح والإصابات وتدمير الممتلكات" في عدة مقاطعات، بحسب ما أفادت به صحيفة "ستار" الكينية.

وكانت المنطقة الأكثر تضرراً هي منطقة ماشيمبر الفرعية في موكورتو، حيث ضربها انهيار أرضي هائل ليلة الجمعة إثر هطول أمطار غزيرة. 

وقالت الداخلية الكينية: "حتى الآن، تم انتشال 13 جثة، بينما تستمر جهود البحث والإنقاذ في ظل ظروف صعبة"، وتم إنقاذ 19 ناجياً، بينما يتلقى آخرون العلاج في مستشفى تشيسونجوتش ميشن.

وأعاقت الانهيارات الطينية عمليات الإنقاذ، حيث أغلقت طرقاً رئيسية، بما في ذلك طريق كابسوار-تشيسوي، الذي أصبح مقطوعاً تماماً.

نشرت الحكومة الكينية دعمًا جويًا وفرق طوارئ وفرق استجابة أولية للمساعدة في عمليات الإجلاء والدعم الطبي والمراقبة في المنطقة المتضررة. 

وفي حادث مأساوي آخر، غرق فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في نهر أوبونيو في كابونجا، مقاطعة كيسومو الغربية الفرعية، بعد أن جرفته مياه الفيضانات. 

وقالت الداخلية الكينية إن هذه الحوادث "تؤكد الخسائر البشرية الفادحة للأمطار"، وقدمت تعازيها للأسر المتضررة.

