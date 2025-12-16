هل تؤثر صور الجماجم داخل السيارات على طاقة السائق؟

حذرت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، من خطورة بعض الرموز والصور التي يضعها البعض داخل سياراتهم دون وعي بتأثيرها الطاقي، مؤكدة أن صور الجماجم والأشكال المخيفة تحمل طاقات سلبية قد تنعكس على صاحبها بشكل مباشر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وضع صور الجماجم أو الوجوه المشوهة داخل السيارة يمثل رسالة سلبية يوجهها الإنسان لنفسه دون أن يشعر، مضيفة: «من يضع هذه الصور ثم يتساءل عن كثرة الأعطال أو المشكلات، فهو للأسف يضر نفسه بنفسه من حيث لا يدري».

وأوضحت أن السيارة تُعد مساحة طاقية مغلقة، وكل ما يوجد بداخلها يؤثر على الحالة النفسية والتركيز والسلامة، مشددة على ضرورة إزالة أي رموز تحمل معاني الموت أو العنف أو الخوف.

وأكدت أن الصور المرسومة أو المهداة لا تمثل أي ضرر، بشرط أن تكون صورة مشرقة تعكس الفرح والطاقة الإيجابية، قائلة إن «الصورة التي يظهر فيها الإنسان مبتسمًا تدعم طاقته، أما صور الحزن والبكاء فتعزز المشاعر السلبية».