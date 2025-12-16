قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تؤثر صور الجماجم داخل السيارات على طاقة السائق؟

عادل نصار

حذرت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، من خطورة بعض الرموز والصور التي يضعها البعض داخل سياراتهم دون وعي بتأثيرها الطاقي، مؤكدة أن صور الجماجم والأشكال المخيفة تحمل طاقات سلبية قد تنعكس على صاحبها بشكل مباشر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وضع صور الجماجم أو الوجوه المشوهة داخل السيارة يمثل رسالة سلبية يوجهها الإنسان لنفسه دون أن يشعر، مضيفة: «من يضع هذه الصور ثم يتساءل عن كثرة الأعطال أو المشكلات، فهو للأسف يضر نفسه بنفسه من حيث لا يدري».

وأوضحت أن السيارة تُعد مساحة طاقية مغلقة، وكل ما يوجد بداخلها يؤثر على الحالة النفسية والتركيز والسلامة، مشددة على ضرورة إزالة أي رموز تحمل معاني الموت أو العنف أو الخوف.

وأكدت أن الصور المرسومة أو المهداة لا تمثل أي ضرر، بشرط أن تكون صورة مشرقة تعكس الفرح والطاقة الإيجابية، قائلة إن «الصورة التي يظهر فيها الإنسان مبتسمًا تدعم طاقته، أما صور الحزن والبكاء فتعزز المشاعر السلبية».

