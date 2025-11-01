قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية، يستعد المتحف المصري الكبير لافتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025، بعد أكثر من عقدين من البناء، ليصبح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تعرض الحياة في مصر القديمة.
وأوضحت الصحيفة أن المتحف يحتوي على قاعتين مخصصتين لعرض 5 آلاف قطعة أثرية من مجموعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستُعرض بالكامل لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922، مما يشكل حدثًا تاريخيًا لعشاق الحضارة الفرعونية حول العالم.
ويقع المتحف على مشارف القاهرة على هضبة الجيزة، بالقرب من الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وقد صُمم لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار وجذب السياحة إلى مصر، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير إلى أن حفل الافتتاح الرسمي سيحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدولة وكبار الشخصيات الدولية، مع إضاءة خاصة للواجهة الضخمة للمتحف قبل الاحتفال لإبراز روعة المعمار وعظمة الموقع.


ويضم المتحف قاعات واسعة مليئة بالضوء، وأسقف عالية، وجدران حجرية بلون الرمال الصحراوية، إضافة إلى تماثيل ضخمة للفراعنة ومختبر للحفظ الحي يمكن للزوار متابعة أعمال ترميم القطع الأثرية، بما في ذلك قارب شمسي عمره 4500 عام عُثر عليه قرب هرم خوفو.


ويظل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون من أبرز ما يميز المعرض، مع الحفاظ على تفاصيل عرضه بسرية تامة حتى يوم الافتتاح. ومن المقرر أن يفتح المتحف أبوابه للجمهور يوم الثلاثاء، ليتيح للزوار اكتشاف آلاف القطع الأثرية التي تحكي قصة مصر القديمة.

