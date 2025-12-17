قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على مدرس بالإسماعيلية لجلسة 24 ديسمبر

الواقعة
الواقعة
الإسماعيلية انجي هيبة

قررت محكمة جنح أبوصوير، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيق طالبة بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، والمتهم بالتعدي على مدرس باستخدام سلاح أبيض «مقص»، إلى جلسة 24ديسمبر الجاري، وذلك لتعذر وصول المتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض مدرس يدعى أحمد، بإحدى مدارس أبوصوير، للتعدي بالسب والشتم والضرب باستخدام آلة حادة، عقب اقتحام المتهم المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ما أثار حالة من الغضب داخل الوسط التعليمي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد نجحت في ضبط المتهم عقب تلقي بلاغ بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية، قبل إحالته للمحاكمة.

