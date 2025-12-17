تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على مدرس بالإسماعيلية لجلسة 24 ديسمبر

قررت محكمة جنح أبوصوير، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيق طالبة بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، والمتهم بالتعدي على مدرس باستخدام سلاح أبيض «مقص»، إلى جلسة 24ديسمبر الجاري، وذلك لتعذر وصول المتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض مدرس يدعى أحمد، بإحدى مدارس أبوصوير، للتعدي بالسب والشتم والضرب باستخدام آلة حادة، عقب اقتحام المتهم المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ما أثار حالة من الغضب داخل الوسط التعليمي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد نجحت في ضبط المتهم عقب تلقي بلاغ بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية، قبل إحالته للمحاكمة.