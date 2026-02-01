لمنع العشوائية.. رفع 43 حالة إشغال بحي غرب كفر الشيخ | صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ، أسفرت عن رفع 43 حالة إشغال متنوعة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المارة والسيارات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشي، وتحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، رمضان حامد نائب رئيس الحي للإشغالات والفريق المعاون لهم.

وشملت الحملة التنبيه المشدد على الباعة الجائلين بعدم تكرار الإشغالات مرة أخرى، مع التأكيد على الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات التجارية الذين يتركون المحلات ويقومون بالفرش أمامها بالطريق العام، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حال عدم الالتزام.

وأكدت رئاسة حي غرب كفر الشيخ استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية لضبط الشارع، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.