التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لمنع العشوائية.. رفع 43 حالة إشغال بحي غرب كفر الشيخ | صور

محمود زيدان

شهدت مدينة كفر الشيخ، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ، أسفرت عن رفع 43 حالة إشغال متنوعة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المارة والسيارات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشي، وتحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، رمضان حامد نائب رئيس الحي للإشغالات والفريق المعاون لهم.

وشملت الحملة التنبيه المشدد على الباعة الجائلين بعدم تكرار الإشغالات مرة أخرى، مع التأكيد على الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات التجارية الذين يتركون المحلات  ويقومون بالفرش أمامها بالطريق العام، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حال عدم الالتزام.

وأكدت رئاسة حي غرب كفر الشيخ استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية لضبط الشارع، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ حي غرب كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

شوبير: مروان عثمان جديد على الأجواء الإفريقية ويحتاج وقتًا للتأقلم

التشكيل المتوقع لـ المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

