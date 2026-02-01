وكيل أوقاف كفر الشيخ يبحث مع جهاز المتابعة تعزيز آليات الرقابة

عقد الدكتور رمضان عبد السميع، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً حاسماً مع أعضاء جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك في إطار السعي الدؤوب لضبط ميزان العمل الدعوي والإداري، وضمان أعلى معدلات الانضباط.

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني.

وركز اللقاء على رسم استراتيجيات الرقابة الواعية التي تهدف إلى تصويب الأخطاء وتعظيم الإيجابيات.

وشدد مدير المديرية على أن المتابعة الميدانية هي "عين الحقيقة" التي تضمن أداء الشعائر في سكينة ووقار.

ووجه مدير مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في التقارير، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشفافيةٍ وحزم لضمان الجدية والالتزام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى ترسيخ مبادئ "الحوكمة والنزاهة" في إدارة الملف الديني، وصون قدسية بيوت الله.