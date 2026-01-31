موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

تسود حالة من الترقب بين أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، انتظارًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول رسميًا.

ومن المنتظر أن يقوم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الإثنين أو الثلاثاء، ليتم بعدها مباشرة رفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويحضر مراسم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، ومحمد فاروق مبارك، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وللحصول على النتيجة عقب اعتمادها من محافظ كفر الشيخ اضغط على هذا الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم. اضغط هنا