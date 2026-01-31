كفر الشيخ تتوج بـ 4 ميداليات ذهبية في الكاراتيه بدوري الجامعات | صور

شاركت جامعة كفر الشيخ في بطولة دوري الجامعات والمعاهد المصرية (الشهيد الرفاعي) في نسخته الثالثة والخمسين، والتي أُقيمت بجامعة القاهرة.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وأعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا رياضيًا مميزًا؛ إذ توج طلابها بأربع ميداليات ذهبية في رياضة الكاراتيه، وذلك في منافسات الكاتا الفردي والكاتا الجماعي، بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ وسط منافسات قوية بين الجامعات المشاركة.

وأعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن فخره واعتزازه بالإنجاز المزدوج، مؤكدًا أن الجامعة تضع الأنشطة الرياضية ضمن أولوياتها؛ لما لها من دور مهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يعكس نجاح سياسة الجامعة في دعم ورعاية الطلاب الموهوبين، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التميز ورفع اسم جامعة كفر الشيخ عاليًا.

كما أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بما حققه الطلاب من إنجاز كبير موجهًا لهم التهنئة، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب في مختلف المجالات الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي وتخطيط منظم من إدارة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في دعم الفرق الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في البطولات المختلفة.

جدير بالذكر أن النتائج في منافسات "الكاتا الفردي" أسفرت عن تتويج الطالب عبد الرحمن محمد طلبة، بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، بالميدالية الذهبية بعد تقديم أداء متميز نال استحسان لجان التحكيم، مؤكدًا تفوقه الفني وقدرته على المنافسة بقوة على مستوى الجامعات المصرية.

أما في منافسات "الكاتا الجماعي"، فقد توج فريق جامعة كفر الشيخ بالميدالية الذهبية، وضم الفريق اللاعبين: عبد الرحمن محمد طلبة (الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي)، وعمر محمد أحمد طلبة (الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي)، وأحمد محمد نصر الدين (الفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة)، وذلك بعد أداء جماعي منسق عكس روح الفريق والانضباط والمهارة العالية التي يتمتع بها طلاب الجامعة.