إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
استعدادًا لشهر رمضان.. حملة نظافة مكبرة بحي غرب كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ حملة موسعة لرفع كفاءة عمارات الأوقاف بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وحرصًا على تحسين مستوى النظافة العامة وظهور المناطق السكنية بالشكل الحضاري اللائق.

وشملت الحملة أعمال رفع كفاءة شاملة بمحيط عمارات الأوقاف والشوارع الداخلية المحيطة بها، حيث تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة تضمنت لودرات وجليدر، إلى جانب سيارات ومعدات النظافة، لرفع الصفايات والمخلفات المتراكمة، وتسوية وتمهيد الطرق، ورفع الأتربة والتراكمات الناتجة عن الإهمال، بما يساهم في تحسين البيئة العامة وتسهيل حركة المواطنين.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة الأشجار والنخيل وتهذيبها، وإزالة المخلفات الناتجة عنها، بما يحسن الرؤية البصرية ويحقق عوامل الأمان، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الحركة والإقبال من المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حي غرب لرفع كفاءة الأحياء والمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو إشغالات، لضمان استدامة مستوى النظافة وعدم عودة المخلفات مرة أخرى.

جاءت الأعمال تحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبمشاركة ومتابعة عبد الخالق أبو عيدة نائب رئيس الحي لشؤون النظافة والتجميل، وإسلام الرفاعي مساعد رئيس الحي للمرافق، ورمضان حامد، مساعد رئيس الحي للإشغالات، في إطار تكامل الجهود التنفيذية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

الحبس عامين للبلوجر محمد آل باتشينو بتهمة نشر محتوى خادش والتحريض على الفسق

تغريم منتصر الزيات 20 ألف جنيه في التحريض والسب والقذف

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

