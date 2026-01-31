استعدادًا لشهر رمضان.. حملة نظافة مكبرة بحي غرب كفر الشيخ| صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ حملة موسعة لرفع كفاءة عمارات الأوقاف بحي غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وحرصًا على تحسين مستوى النظافة العامة وظهور المناطق السكنية بالشكل الحضاري اللائق.

وشملت الحملة أعمال رفع كفاءة شاملة بمحيط عمارات الأوقاف والشوارع الداخلية المحيطة بها، حيث تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة تضمنت لودرات وجليدر، إلى جانب سيارات ومعدات النظافة، لرفع الصفايات والمخلفات المتراكمة، وتسوية وتمهيد الطرق، ورفع الأتربة والتراكمات الناتجة عن الإهمال، بما يساهم في تحسين البيئة العامة وتسهيل حركة المواطنين.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة الأشجار والنخيل وتهذيبها، وإزالة المخلفات الناتجة عنها، بما يحسن الرؤية البصرية ويحقق عوامل الأمان، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الحركة والإقبال من المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حي غرب لرفع كفاءة الأحياء والمناطق السكنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو إشغالات، لضمان استدامة مستوى النظافة وعدم عودة المخلفات مرة أخرى.

جاءت الأعمال تحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبمشاركة ومتابعة عبد الخالق أبو عيدة نائب رئيس الحي لشؤون النظافة والتجميل، وإسلام الرفاعي مساعد رئيس الحي للمرافق، ورمضان حامد، مساعد رئيس الحي للإشغالات، في إطار تكامل الجهود التنفيذية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.