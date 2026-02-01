قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب شهر رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي

هدى شعراوي
هدى شعراوي

كشفت تقارير إخبارية عربية -عن عائلة الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوى- تفاصيل مقتلها في صباح الخميس الماضي على يد خادمتها. 

وقال زوج ابنة الراحلة هدى شعراوي، إن التحقيقات الأولية كشفت عن رسالة كتبتها الخادمة قبل تنفيذ جريمتها ما يؤكد أن الجريمة مدبرة وثبوت الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن الخادمة فعلت جريمتها بمفردها دون وجود مساعد لها، وأن محاكمتها سوف تجرى في سوريا ولن يتم ترحيلها إلى بلدها أوغندا. 

وأعربت أسرة هدى شعراوي، عن ثقتها في القضاء السوري، مؤكدين أن المتهمة لا تعاني من اي اضطرابات نفسية أو عقلية، مؤكدين أنهم كانوا يعاملونها كأحد أفراد العائلة، لكنها أقدمت على الجريمة وحاولت إحراق المنزل. 

مقتل هدى شعراوي 

كشف أحد أفراد عائلة الفنانة الراحلة هدى شعراوي عن تفاصيل جديدة في قضية مقتلها. 

وقال: ان الخادمة حاولت بعد ارتكاب الجريمة حرق الجـ ثة باستخدام البنزين، وقد اعتقدت أن جثة الأخيرة اشتعلت، ففرت هاربة من المكان، ولكنها اعترفت بكافة التفاصيل خلال التحقيقات ولم تنكر جريمتها، وكانت الخادمة السابقة تم الاستغناء عنها بعد سرقة مبالغ مالية كبيرة والمتهمة لم يكن ظاهرًا عليها أي سلوك مريب من قبل.

وداع أخير يملؤه الحزن

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث يُشيَّع جثمانها اليوم الجمعة من مشفى المدينة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما كشفت النقابة عن مواعيد العزاء، حيث تتلقى أسرة الفنانة الراحلة التعازي للرجال يومي السبت والأحد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في صالة دار السعادة بمنطقة المزة فيلات غربية جانب برج تالا، بينما يقام عزاء النساء من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة قبل جسر المتحلق.

فنانة جاءت بالصدفة وصنعت مسيرة استثنائية

لم تدخل هدى شعراوي عالم الفن بحثًا عن الأضواء أو الشهرة، بل جاءت إليها الصدفة وهي تمسك بيد والدتها، لتبدأ رحلة طويلة صنعت خلالها حضورًا فنيًا خاصًا ومحبوبًا.

بدايتها الحقيقية تعود إلى اللحظة التي شاهدها فيها الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها في منزل أصدقاء مشتركين، حيث لفتت انتباهه ملامحها وصوتها، وطلب منها قراءة نص بسيط. لم يحتج البابا وقتًا طويلًا ليحسم قراره، فقد أعجبه أداؤها على الفور، واصطحبها مباشرة إلى مبنى الإذاعة السورية، لتخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

خطوات واثقة في الإذاعة والغناء

بدأت هدى شعراوي مسيرتها الفنية من خلال مسلسل إذاعي أدت فيه دور فتاة صغيرة، ثم شاركت في مسلسل "صرخة بين الأطلال"، لتكون واحدة من أوائل الفتيات اللاتي عملن في الإذاعة السورية في زمن لم يكن دخول المرأة هذا المجال أمرًا شائعًا أو سهلًا.

ولم يقتصر عطاؤها على التمثيل فقط، إذ امتلكت موهبة غنائية واضحة، وشاركت بالغناء في عدد من الأعمال التلفزيونية، في وقت كانت فيه تجمع بين الفن والعمل في الكوافير لفترة من حياتها، في صورة عكست شخصية مجتهدة اعتمدت على نفسها، ولم تتخلَّ يومًا عن شغفها بالفن.

بين المسرح والسينما والتلفزيون

تنقلت هدى شعراوي بسلاسة بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون، وقدمت رصيدًا فنيًا متنوعًا.
على خشبة المسرح، شاركت في أعمال بارزة مثل: يوم من أيام الثورة العربية، عريس لقطة، لحد هون وبس، الخادم والسكرتيرة.

أما في السينما، فكان لها حضور في أفلام مهمة منها: لشمس في يوم غائم، أوراق مكتوبة، ذكرى ليلة حب، حارة العناتر، اتفضلوا ممنوع الدخول، غراميات خاصة، غرام المهرج.

وفي الدراما التلفزيونية، تركت بصمة لا تُنسى من خلال مشاركاتها في مسلسلات شكلت ذاكرة المشاهد السوري والعربي، أبرزها: باب الحارة، أيام شامية، عودة غوار، أهل الراية بجزأيه، نساء بلا أجنحة، حمام شامي، قلة ذوق وكثرة غلبة، عيلة خمس نجوم، عيلة سبع نجوم، بيت جدي، رجال العز، زمن البرغوث، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانتها كممثلة قادرة على تقديم الأدوار الشعبية والإنسانية بصدق وعفوية. 

هدى شعراوي مقتل هدى شعراوي الفنانة هدى شعراوي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

البنتاجون

البنتاجون: صفقة الصواريخ مع السعودية تعزز أمن حليف استراتيجي

البرلمان الإيراني

البرلمان الإيراني يتحدى أوروبا ويرتدي زي الحرس الثوري وسط تهديد خامنئي لأمريكا

قائد بحرية الحرس الثوري

قائد بحرية الحرس الثوري: الأعداء يسعون لنشر اليأس عبر حرب إعلامية

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

