قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب شهر رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، عقب عودته إلى أرض الوطن، بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد التي أُقيمت بدولة رواندا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

ويُعد هذا التتويج هو العاشر في تاريخ المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، والرابع على التوالي، ليؤكد المنتخب هيمنته المطلقة على البطولات القارية، واستمراره في تربّع مصر على عرش كرة اليد الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

وخلال الاستقبال، وجّه وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكامل والمتواصل من القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة المصرية على دعم الرياضة باعتبارها أحد محاور بناء الإنسان المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ما حققه المنتخب هو ثمرة تخطيط واستراتيجية واضحة، ودعم من القيادة السياسية مستمر للمنتخبات الوطنية، مشدداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أوجه الدعم من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات القارية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد المكانة الرائدة لكرة اليد المصرية، ويعزّز من طموحات الجماهير المصرية في مواصلة حصد الألقاب ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن تتويج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، يُعد إنجازاً تاريخياً جديداً يعكس قوة المنظومة الرياضية المصرية وما وصلت إليه كرة اليد من مكانة قارية رائدة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للمنتخبات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على المكتسبات الحالية ومواصلة حصد البطولات، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والاحتراف وتحقيق الإنجازات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كرة اليد منتخب اليد أمم أفريقيا لليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

البنتاجون

البنتاجون: صفقة الصواريخ مع السعودية تعزز أمن حليف استراتيجي

البرلمان الإيراني

البرلمان الإيراني يتحدى أوروبا ويرتدي زي الحرس الثوري وسط تهديد خامنئي لأمريكا

قائد بحرية الحرس الثوري

قائد بحرية الحرس الثوري: الأعداء يسعون لنشر اليأس عبر حرب إعلامية

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد