رفعتوا راس مصر .. «أضا»: لاعبو منتخب اليد أثبتوا أنهم على قدر المسئولية | فيديو

هنأ الإعلامي محمد طارق أضا المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه والرابع على التوالي.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي منتخب مصر لكرة اليد أثبتوا، بما لا يدع مجالًا للشك، أنهم على قدر المسؤولية.

وأكد أضا أن هدف اللاعبين كان واضحًا منذ بداية المعسكر، حيث كان الجميع عازمًا على تحقيق البطولة ورفع اسم مصر عاليًا على منصات التتويج، مضيفًا أن كل لاعب في المنتخب، سواء من المحترفين أو المحليين، كان لديه دافع قوي لتحقيق اللقب وإسعاد جماهير مصر.

وأنهى أضا حديثه بالإشارة إلى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال منتخب كرة اليد بعد التتويج بالبطولة، قائلًا: «عبر الرئيس السيسي عن فخره بما حققه المنتخب، مؤكدًا أن انتصارهم أسعد الشعب المصري بأسره».