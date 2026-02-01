تنفيذ 70% من رصف تقسيم 4 بـ الإنترلوك في كفر الشيخ| صور

تتواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتقسيم (4) بحي غرب كفر الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026م.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،

وتشمل الأعمال تطوير ورفع كفاءة 10 شوارع بإجمالي أطوال 1688 مترًا، وبعرض 7.5 متر، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المواطنين، ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 70% من إجمالي الأعمال، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويأتي ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.