محافظات

استثمارات بـ 34 مليون دولار.. 10 معلومات عن مشروع معدات تصنيع "الصودا آش"

صورة أرشيفية من حفل توقيع المشروع
صورة أرشيفية من حفل توقيع المشروع
الإسماعيلية انجي هيبة

يعتبر مشروع إنتاج "الصودا آش"، الذي وقعته مؤخرا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توطين تلك الصناعة التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، وتعظيمًا للقيمة المضافة، حيث تدخل الصودا آش في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، كما يخدم صناعة الإطارات.

وأعلنت الهيئة، عن تفاصيل المشروع الصيني الجديد المتخصص في تصنيع خطوط إنتاج «الصودا آش»، وذلك في منطقة السخنة الصناعية، حيث يصل إجمالي استثمارات المشروع الجديد إلى 34 مليون دولار أمريكي.

في هذا التقرير، نستعرض أهم  المعلومات والتفاصيل الكاملة بشأن المشروع الجديد لتصنيع خطوط إنتاج «الصودا آش»، وفق المعلن رسميًا من خلال «اقتصادية قناة السويس».
1 - المشروع تنفذه شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC.

2 - يُقام المشروع الجديد على مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع.

3 - يُقام مشروع «الصودا آش» في منطقة السخنة الصناعية.

4 - يصل إجمالي المشروع الجديد إلى 34 مليون دولار.

5 - يستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم.

6 - تصل الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع الجديد إلى 20 ألف طن سنويًا للهياكل الفولاذية، بالإضافة إلى 400 ألف بوصة قطرية بشكل سنوي من الأنابيب الجاهزة.

7 / وقع المشروع  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة.
 
8/ يقوم المشروع بتصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعدات غير القياسية العادية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًّا للهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًّا من الأنابيب الجاهزة.


9/ المشروع الموقع  بين الهيئة وشركة CNCEC، هو الأول من مشروعين متكاملين أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والثاني مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، ومساحة إجمالية 200 ألف م2 ورصيف بطول يتراوح بين 350 إلى 400 متر قابل للتوسع؛ ويستهدف تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية مثل (الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، وأنواع أخرى من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لأغراض البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية)؛

10/  يتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية والميناء لوجستيًّا لتيسير نقل ودخول المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع وهى منتجات ضخمة تستخدم في إقامة مشروعات الصودا آش والكيماويات والبتروكيماويات وتكرير البترول، ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.


وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين،   مؤكدًا تقديم الهيئة كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت منها منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية اخبار المنطقة الاقتصادية

