الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد في منصب وزير الخارجية، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، لتولي مهام السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للبلاد.

كما تم تعيين عمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة بودي وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتورة ريم الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة والدكتور يعقوب الرفاعي وزيرا للمالية، وذلك وفقا لما أوردته اليوم وكالة الأنباء الكويتية.