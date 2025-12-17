قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القصة الكاملة لضبط أب بتهمة إنهاء حياة نجله داخل منزل الأسرة بسمالوط

ايمن رياض

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لقيام أب بإنهاء حياة نجله بعد التعدي عليه بالضرب داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب شمال المنيا، بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول طفل متوفى إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة الطفل “أحمد. ح”، 9 سنوات، مقيم بقرية اسطال بمركز سمالوط، ووجود آثار اعتداء واضحة على جسده، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وتم التحفظ عليه داخل مركز شرطة سمالوط غرب، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل، وبيان أسباب وملابسات الوفاة، مع استكمال التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا سمالوط

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

