التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين وست هام وبورنموث في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة وست هام وبورنموث بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الفريقين

وأعلن الجهازان الفنيان لفريقي وست هام وبورنموث عن تشكيل فريقهما لمواجهتهما على ملعب ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل وست هام كالتالي:

حراسة المرمي: هيرمانسن

خط الدفاع: وان بيساكا - مافروبانوس - ديساسي - ضيوف

خط الوسط: بوين - ماجاسا - سوستتيك - فرنانديز - سامرفيل

خط الهجوم: كاستيلانوس

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:

حراسة المرمي: بيتروفيتش

خط الدفاع: خيمينيز - هيل - سينسي - تروفيرت

خط الوسط: سكوت - أدامز - ريان - كروبي - عدلي

خط الهجوم: إيفاتيلسون