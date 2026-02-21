أرقام مهمة للخبير التحكيمي أمين عمر

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام وإحصائيات مهمة جدا للخبير التحكيمي أمين عمر .

أمير عمر

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام واحصائيات مهمة جدا :

- أمين عمر قام بتحكيم 10 مباريات هذا الموسم منهم 4 مباريات للأهلي بنسبة (40 %)

- أخر 3 مباريات على التوالي قام أمين عمر بتحكيمهم في الدوري كانت جميعها للأهلي

الأهلي وكهربا إسماعيلية الأسبوع العاشر (4 اكتوبر)

الأهلي والمصري الأسبوع 13 (2 نوفمبر)

الأهلي والجونة الاسبوع 18 (19 فبراير)

- الموسم الماضي قام أمين عمر بتحكيم 3 مباريات للأهلي في الدوري حقق الأهلي فيهم أكبر 3 انتصارات له في الموسم كله.

على الإسماعيلي 4-0 وعلى حرس الحدود 5-0 وعلى فاركو 6-0".

ويشارك الحكم الدولي أمين عمر في معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لخوض اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026.

يقام المعسكر في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 28 فبراير الحالي.

يشهد المعسكر برامج فردية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، فيما يتعلق بلياقتهم البدنية، كما سيقدم لهم تقييماً نهائياً حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق كأس العالم، كما تتم مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية والمشاركة في تدريبات عملية، وسيتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.