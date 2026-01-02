مادورو: فنزويلا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول مكافحة تهريب المخدرات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.



جاء ذلك في مقابلة مسجلة تم بثها على التلفزيون الرسمي في فنزويلا، لكنه رفض التعليق على الضربة التي شنتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي في منطقة رصيف فنزويلي يُعتقد أنها استخدمت من قبل شبكات تهريب المخدرات.



وقال مادورو - وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم "إن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا والحصول على حق الوصول إلى احتياطياتها النفطية الضخمة عبر حملة ضغط مستمرة منذ أغسطس الماضي، بدأت بنشر عسكري واسع في البحر الكاريبي".



وأضاف مادورو : "من الواضح أنهم يسعون لفرض أنفسهم عبر التهديد والترهيب والقوة".. وتابع: "حان الوقت لأن تبدأ الدولتان بالحوار الجدي.. ونحن جاهزون إذا أرادوا مناقشة اتفاق جدي لمكافحة المخدرات".



وأشار إلى أن فنزويلا مستعدة لاستثمارات أمريكية في النفط، كما هو الحال مع شركة "شيفرون".



وتعد "شيفرون" الشركة النفطية الكبرى الوحيدة التي تصدر النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، بينما تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم.



وأعلنت الولايات المتحدة في يوم رأس السنة شن ضربات على خمسة قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات؛ ليصل إجمالي القوارب المستهدفة إلى 35 وعدد القتلى إلى 115 على الأقل، وفقًا لما أعلنته إدارة ترامب.



وقد بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بأنها تصعيد ضروري لكبح تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن البلاد في "نزاع مسلح" مع شبكات تهريب المخدرات.



وكشفت مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفذت الأسبوع الماضي ضربة بطائرة مسيرة في منطقة رصيف يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قبل شبكات تهريب فنزويلية، وهي أول عملية مباشرة على الأراضي الفنزويلية منذ بدء ضربات القوارب، في تصعيد كبير لحملة الضغط على مادورو، الذي وُجهت إليه تهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" في الولايات المتحدة.