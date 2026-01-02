بالفيديو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، لحظة وصول نجمة هوليود الأمريكية أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سابقا، معبر رفح البري.

ويرافقها السفيرة نادية مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

كما تابعت أنجلينا جولي والوفد المرافق، الأوضاع عند معبر رفح البري وفرق الإسعاف وفرق الهلال الأحمر المصري وفرق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.

وكانت نجمة هوليود أنجلينا جولي، قد شغلت منصب المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بين العامين 2012 و2022.