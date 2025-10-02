قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود معربة عن تواصلها مع عائلات بريطانيين مشاركين.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ترحيل ركاب أسطول الصمود المتجه إلى غزة إلى دولة الاحتلال لبدء إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال .

يأتي ذلك في ظل الوقت الذي أعلن فيه الأسطول  أن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلاً بحرياً عن غزة.

وكان أسطول الصمود الدولي كشف عن أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتدت على 19 سفينة واعتقلت نشطاء كانوا على متنها، مشيرًا إلي أن نحو 30 قاربًا آخرين مازالت تبحر على بعد 46 ميلًا من سواحل غزة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قواتها البحرية اعترضت عدداً من سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تعمل على نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي لضمان سلامتهم.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تنفيذ عملية السيطرة على بعض السفن واعتقال نشطاء كانوا على متنها.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الركاب الذين تم اعتراضهم «بأمان وبصحة جيدة»، وإن الأسطول المعترض خضع لعملية تفتيش قبل نقله إلى ميناء أسدود.

وأضافت أن سفن الأسطول التي تم اعتراضها لا تزال قيد السيطرة، مع ترقب استمرار العمليات  لتأمين السيطرة الكاملة على جميع الوحدات.

وكانت وسائل إعلام عربية ودولية أفادت في وقت سابق بأن مروحيات وسفن حربية اسرائيلية أحاطت بأسطول الصمود في عرض البحر، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين السفن.

وفي هذا الإطار، أكدت البحرية الإسرائيلية أنها خاطبت الأسطول وحذّرته من أنه يقترب من «منطقة قتال نشطة»، وطالبته بتغيير مساره إلى ميناء أسدود لإخضاع المساعدات للفحص الأمني.

وأفادت أن بعض القوارب، من بينها «ألما» و«سيروس»، تم اعتراضها بعد تحذير مسبق من مواصلة الإبحار نحو غزة.

من جهتها، أشار منظمو الأسطول إلى أن وضع بعض الطواقم والمشاركين ما يزال مجهولاً، وأنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع السفن.

وقالت مصادر إسرائيلية لقناة 13 إن عملية السيطرة ستستمر إلى يوم الخميس، وأن الناشطين المحتجزين سيُرحلّون لاحقاً إلى بلدانهم.

وفقاً لتقارير وكالة رويترز، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي اعتبرت الأسطول عملاً استفزازياً وليس مشروعا إنسانياً، فيما أكد منظمون أن اعتراض السفن تم في مياه دولية وباستخدام القوة، وأن الاتصالات تم تعطيلها قبل الاقتحام، وفقا لـ رويترز.

كما أفاد شهود بأن القوات اقتربت من السفن بسرعة كبيرة، واقتحمت بعضها بعد تعطيل كاميرات البث المباشر. 

