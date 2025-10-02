خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، أن المشاركين بأسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت صحيفة "ليبانون ديبايت" بتنفيذ جيش الإحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت سيارة على طريق الجرمق - الخردلي بلبنان .

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تجديد المساعي الرامية إلى وضع نهاية دائمة للأعمال القتالية في لبنان وسط استمرار غارات الكيان الإسرائيلي على البلاد، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر العام الماضي، بحسب وكالة أنباء قطر.



كما حيث على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في وقائع الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

وقال تورك في تصريحات اليوم، إن 103 مدنيين قتلوا في الأشهر العشرة الماضية، مضيفا: "ما زلنا نشهد آثارا مدمرة لهجمات الطائرات والطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وكذلك قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".