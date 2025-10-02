قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
أخبار العالم

إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد

السياسي البريطاني جورج جالاوي
السياسي البريطاني جورج جالاوي
القسم الخارجي

أثار السياسي البريطاني المعروف جورج جالاوي المعروف بدعمه لفلسطين  جدلًا واسعًا بعد أن نشر الاحتلال الإسرائيلي صورته على أنها تعود لقيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في خطوة وصفها جالاوي بأنها "تشويه سخيف وخطير".

وقال جالاوي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه فوجئ بظهور صورته محاطة بدائرة حمراء كإشارة إلى أنه مستهدف، ضمن منشورات إسرائيلية تتهمه بالارتباط بأسطول "الصمود" المتجه إلى غزة.

 وأضاف: "هذا ليس فقط تضليلًا، بل تحريض مميت ضدي وضد الناشطة البيئية جريتا ثورنبرج"، في إشارة إلى الحملة التي تشنها إسرائيل ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين.

وأوضح جالاوي أن إسرائيل خلطت عمدًا بينه وبين زاهر بيراوي، وهو ناشط فلسطيني بريطاني تتهمه السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى "حماس"، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع بيراوي منذ أكثر من عشر سنوات.

 وشدد: "لا علاقة لي لا بحماس ولا بالأسطول، لكنني أدعو إلى فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، على حد تعبيره.

الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة أن جالاوي يُعد من أبرز الأصوات الغربية المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لطالما عُرف بمواقفه الحادة الداعمة للقضية الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل الدولي حول اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، الذي يضم نشطاء أوروبيين وعربًا سعوا لكسر الحصار المفروض على غزة.

 وقد وصفت حركات حقوقية الخطوة الإسرائيلية بأنها "انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على مدنيين عزّل".

وفيما دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل لضمان سلامة النشطاء، طالبت أطراف أوروبية ودولية بفتح تحقيق مستقل حول "الاعتقالات التعسفية" التي طالت العشرات من المشاركين في الأسطول.

 أما الخارجية التركية، فقد وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي منظم ضد مدنيين يمارسون حقهم المشروع في التضامن".

بهذا المشهد، تتحول صورة جالاوي التي استُخدمت في غير موضعها إلى رمز إضافي لما يصفه مراقبون بـ"الحرب الدعائية" التي تخوضها إسرائيل بالتوازي مع عملياتها العسكرية والسياسية، في محاولة لتشويه صورة النشطاء الدوليين المؤيدين لفلسطين.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جورج جالاوي الاحتلال غزة

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

