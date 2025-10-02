قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إعلام لبناني: شهيدان بغارة إسرائيلية على منطقة الجرمق بالجنوب

لبنان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام لبناني، قال إن هناك شهيدان بغارة إسرائيلية على منطقة الجرمق جنوب لبنان.

أفادت صحيفة  "ليبانون ديبايت" بتنفيذ جيش الإحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت سيارة على طريق الجرمق - الخردلي بلبنان .

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى تجديد المساعي الرامية إلى وضع نهاية دائمة للأعمال القتالية في لبنان وسط استمرار غارات الكيان الإسرائيلي على البلاد، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر العام الماضي، بحسب وكالة أنباء قطر.


كما حيث على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في وقائع الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

وقال تورك في تصريحات اليوم، إن 103 مدنيين قتلوا في الأشهر العشرة الماضية، مضيفا: "ما زلنا نشهد آثارا مدمرة لهجمات الطائرات والطائرات المسيرة في المناطق السكنية، وكذلك قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".


وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت في وقت سابق أنها لم تتلق أي تقاريرعن سقوط قتلى جراء إطلاق قذائف من لبنان صوب إسرائيل منذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 80 ألف نازح في لبنان و30 ألفا لا يزالون نازحين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر الماضي وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما ثم عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي متمركزا في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

لبنان القاهرة الإخبارية إعلام لبناني

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

