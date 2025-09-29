وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"

انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بشدة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية إلى قطاع غزة، ووصفتها بأنها تمثل "عارًا أخلاقيًا".

وخلال كلمتها في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول، الاثنين، شددت كوبر على أن بريطانيا اعترفت بدولة فلسطين إيمانًا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت الوزيرة أن بلادها تعمل مع شركائها الدوليين من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي يطالب بإنهاء المعاناة غير المحتملة التي يتعرض لها الأطفال والأسرى وعائلاتهم جراء منع دخول الغذاء والدواء".

ودعت كوبر الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء هذه السياسات التي "تلحق خسائر بشرية فادحة لا يمكن للضمير الإنساني القبول بها"، مضيفة: "لا ينبغي أن يستمر المدنيون الفلسطينيون في مواجهة الخوف والجوع، حان وقت السلام ولا مجال لإضاعة المزيد من الوقت".