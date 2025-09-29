قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
أخبار العالم

إسرائيل تهدد: ضربة جديدة قادمة ضد إيران

إسرائيل وإيران
ناصر السيد

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" اليوم الاثنين أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات متعددة، بما في ذلك عملية أخرى في إيران. 

وفيما يتعلق بقطاع غزة، زعم المسؤول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتوفير أفضل الظروف لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق. 

وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي "نراقب ونتابع ما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في إيران، وكل من إسرائيل وإيران في سباق تسلح، ويتعلمان الدروس، ونستعد لسيناريوهات واحتمالات متعددة، أحدها أن نضطر للتحرك مرة أخرى ضد إيران". 

وأضاف المصدر أن "إيران تلقت ضربة موجعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يدرك جيدًا حجم الضرر الذي لحق بها، ويدرك حجم الضرر وقدرات إسرائيل". 

كما أشار المصدر إلى القتال في غزة على خلفية اللقاء الدرامي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، قائلاً: "نبذل قصارى جهدنا لتهيئة أفضل الظروف لوقف القتال وعودة الرهائن الـ 48، ووضع ترتيبات أمنية تلبي مطالب إسرائيل". 

وأكد المصدر العسكري الرفيع في ختام المحادثة: "نحن مشغولون ونعمل على الحفاظ على أمن إسرائيل على عدة جبهات". 

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، سلسلة تهديدات لإسرائيل والولايات المتحدة عبر التلفزيون الرسمي الإيراني. 

وقال رضائي إن إيران ستخوض حرباً مع الولايات المتحدة إذا شنّت إسرائيل هجوماً آخر عليها. 

كما زعم أن طهران لن تقبل بمفاوضات مع الدول الغربية من شأنها أن تمنح إسرائيل وقتاً للاستعداد أو تعزيز موقفها. 

إسرائيل إيران إسرائيل وإيران قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في غزة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

