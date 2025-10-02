قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الهجوم على أسطول الصمود .. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية

إسبانيا
إسبانيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية إستدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة "أسطول الصمود " .
 

وقالت الخارجية الإسبانية في تصريحات لها : نراقب وضع أسطول الصمود_العالمي ونحن مستعدون لتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية لمواطنينا.

وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قرارًا بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالكامل من كولومبيا، بعد تقارير عن احتجاز اثنين من مواطني بلاده ضمن سفن أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وفقا لموقع TRT World.

وجاء هذا القرار المفاجئ في تدوينة نشرها بيترو على حسابه على منصة X، في رد درامي على ما وصفه بـ «انتهاك سيادة واعتداء على مواطنيه» حيث أعلن فيها أن «السفارة الإسرائيلية وجميع الدبلوماسيين يجب أن يغادروا الأراضي الكولومبية»، في خطوة تعكس تصعيدًا حادًا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأعرب عن استعداده لرفع دعاوى قانونية داخل المحاكم الإسرائيلية والدولية إذا ثبت احتجاز مواطنَين كولومبيين بشكل غير قانوني.


وفقًا للتقارير، فإن المواطنَين المحتجزين هما مانويلا بيدويا ولونا باريتو، اللتان كانتا تشاركان في أسطول الصمود الذي أُعترض في عرض البحر قبالة سواحل غزة.

وأشار البيت الأبيض الكولومبي إلى أن هذا التطور يستدعي تحقيقًا دوليًا في ملابسات الحادثة، ومحاسبة أي طرف ثبت تورطه في اعتداءات على المدنيين أو الانتهاكات الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية من الناحية الرسمية مع إسرائيل في مايو 2024، إلا أن بعض الدبلوماسيين ظلوا متمركزين على نحو غير معلن في الدولة، وهو ما سمح لبيترو اليوم باتخاذ هذا القرار النهائي.

ويُعتبر هذا الإجراء من أكثر التصعيدات علنًا في مواقف بيترو ضد إسرائيل، التي غالبًا ما اتهمها في خطاباته بـ «ارتكاب جرائم جماعية» في غزة.

ومن جانبها، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن ردودًا رسمية مفصلة على القرار الكولومبي، لكن من المتوقع أن تحفز هذه الخطوة موجة دبلوماسية من الاتصالات والمناشدات الدولية لكبح التصعيد.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل قرار طرد الدبلوماسيين رسالة سياسية قوية، تضغط على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتوضيح مواقفها من معاملة الناشطين المدنيين في الأساطيل البحرية ومراعاة القوانين الدولية التي تحمي الأفراد في النزاعات البحرية.

إسبانيا وزارة الخارجية الإسبانية السفارة الإسرائيلية غزة أسطول الصمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد