غدا.. فصل الكهرباء عن مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات لهذا السبب

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي، غدا الجمعة الموافق 3 / 10 / 2025، عن مركز ومدينة بنها، وذلك لعمل الصيانة الدورية، بمحطة محولات بنها القديمة، لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة السابعة صباحا، وحتي الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.



وأوضحت مديرية الكهرباء بالقليوبية، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالفصل بمدينة بنها هي كالأتي "المنشية - عزبة الزراعة - الحرس الوطني - منشية النور - مساكن طابا - مساكن الرملة - الشدية – كفر مناقر - عزبة السلام.



وتابعت المديرية، في بيانها، أن المناطق المتأثرة بمركز بنها هي كالآتى "طحلة - مجول - مرصفا - ميت عاصم - ميت العطار - الرملة - سندنهور - سوق الجملة".