قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجي اليماني في منتدى المجتمع الأخضر: التنمية الحقيقية تنطلق من طاقات وموارد الريف

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "المجتمع الأخضر"، والذي عُقد تحت شعار "حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام"، وبعنوان "الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية".

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية جلسة بعنوان "دور المسئولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة"، جهود الصندوق في إيجاد بيئة تكاملية للتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصندوق يُعد الذراع التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل ضمن مظلة الحماية والتمكين لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت اليماني أن التنمية الحقيقية تنطلق من الريف، باعتباره كنزًا زاخرًا بالطاقات والموارد، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية على تنفيذ مشروعات تحقق العدالة الاجتماعية، عبر ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل قيمة مستدامة تشمل " التصنيع الزراعي، المنتجات اليدوية، والمشروعات الخضراء".

وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن هذه المشروعات لاتستهدف فقط توليد دخل، بل تخلق أيضًا فرص عمل لائقة، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي.

كما يسعى الصندوق إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل مجتمع محلي، من خلال إطلاق مشروعات متناهية الصغر تكاملية تعتمد على استغلال الموارد البيئية المتاحة، بما يعزز من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المجتمعات المحلية.

و أشارت اليماني إلى الدور المحوري لمؤسسات المجتمع  الأهلي كشريك رئيسي في التنمية، حيث العمل مع  المجتمعات المحلية بكل  احتياجاتها، معددة مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها ما يتعلق بتنمية القدرات وتنفيذ برامج تدريبية عملية تستهدف تأهيل الشباب والنساء، في مجالات مثل إدارة المشروعات الصغيرة، المهارات المالية الرقمية، وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، فضلا عن الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز عمليات التسويق، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن التمكين الاقتصادي هو الأداة للخروج من دائرة الاعتماد على الدعم النقدي إلى دائرة الإنتاج، مشيرة إلى أن الصندوق سيقدم برامج التمويل متناهي الصغر بشروط ميسرة، وربطها بخدمات غير مالية، مثل التوجيه الفني، الاستشارات التسويقية، والدعم اللوجستي للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية مستهدفا بذلك  توفير فرصة متكاملة للاستدامة

وفى ذات السياق أوضحت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محليًا ووطنياً.

وقد شهدت الجلسة التي أدارتها الأستاذة رانيا يعقوب، رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، مشاركة نخبة من خبراء العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية،

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من منتدى "المجتمع الأخضر" هدفت إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية، بما يسهم في وضع أسس عملية لمستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لصالح الأجيال القادمة.

وشارك في المنتدى نخبة واسعة من القيادات الاقتصادية، وصنّاع القرار، والخبراء المحليين والدوليين المهتمين بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

الصناعات الريفية والبيئية التضامن الاجتماعي المجتمع الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

ترشيحاتنا

حريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بشبرا الخيمة

ارشيفيه

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

ارشيفية

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد